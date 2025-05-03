Александр Беглов: Рост петербургской промышленности напрямую связан с реализацией федерального проекта «Производительность труда»

Для повышения производительности труда разработан широкий комплекс мер государственной поддержки С начала 2025 года в федеральный проект «Производительность труда» включились еще 19 предприятий Петербурга.
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