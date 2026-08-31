«Искусство наполнять светом»: создатель проекта Lumisfera Артём Миронов — о зрителях, новых форматах и больших сценах

За последние полтора года Lumisfera сменила название, запустила в Особняке Смирнова два камерных спектакля и провела два благотворительных концерта в пользу подопечных Фонда Хабенского.
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