NYT: ВС РФ прорывают ослабленные украинские позиции

Российская армия освобождает «сотни квадратных миль каждый месяц» Российская армия активно продвигается сквозь ослабленные украинские позиции в зоне проведения специальной военной операции, пишет The New York Times.
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