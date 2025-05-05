Посол Ноздрев указал на усиление роли Японии в отношениях с НАТО

В последнее время Япония усиливает сотрудничество с НАТО, открывая представительство при альянсе в Брюсселе и обсуждая создание натовского офиса в Токио, заявил посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев.
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