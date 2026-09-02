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Царьград

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«В расход Брата и Трубу»: ВСУ ликвидировали своих боевиков из-за жалоб на пытки

«В расход Брата и Трубу»: ВСУ ликвидировали своих боевиков из-за жалоб на пытки

Боевики ВСУ ликвидировали своих военнослужащих после того, как те пожаловались на пытки.Жалоба на пытки стала поводом для ликвидации двух украинских боевиков.

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