Владимир Путин отметил Стивена Сигала как большого друга России

Дружба России и США через призму культуры Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума отметил наличие у России многих друзей в Соединенных Штатах Америки, особо выделив американского актера и режиссера Стивена Сигала.
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