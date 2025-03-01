Надувные аэростаты из Воронежа: революция в безопасности стратегических объектов

В Воронеже разработана система надувных аэростатов для защиты объектов от беспилотников. Используя опыт Великой Отечественной войны, инженеры создали инновационное решение для обороны складов и электростанций, обеспечивая гибкость и эффективность защиты.
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