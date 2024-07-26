MCFM: гриб Cordyceps sinensis замедляет образование рубцов в легких

Группа ученых из Института фармакологии Китайской академии медицинских наук изучила действие лекарственного гриба кордицепс китайский (Cordyceps sinensis) при лечении идиопатического легочного фиброза (ИЛФ).
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