В Эстонии назвали условие победы Украины в конфликте

Украина не сможет одержать победу в конфликте, если не увеличит вооруженные силы по меньшей мере до 1,5-2 миллионов человек, заявил подполковник ВС Эстонии в отставке Лео Куннас порталу Эстонского национального телерадиовещания (ERR).
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