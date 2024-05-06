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В Эстонии назвали условие победы Украины в конфликте

В Эстонии назвали условие победы Украины в конфликте

Украина не сможет одержать победу в конфликте, если не увеличит вооруженные силы по меньшей мере до 1,5-2 миллионов человек, заявил подполковник ВС Эстонии в отставке Лео Куннас порталу Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

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