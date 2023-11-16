Бойцы ЗВО провели тренировку по захвату украинского опорного пункта

В нескольких километрах от линии боевого соприкосновения на одном из полигонов в тыловом районе проведения спецоперации штурмовые подразделения Западного военного округа проходят полный курс боевой и тактической подготовки, а также отрабатывают боевое слаживание в различных ситуациях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии