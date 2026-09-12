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Царьград

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"Перекоп" с курсантами прибыл в Камбоджу в штурманском походе

"Перекоп" с курсантами прибыл в Камбоджу в штурманском походе

Учебный корабль "Перекоп" Балтийского флота, на борту которого находятся курсанты из России и дружественных стран, прибыл в порт Сиануквиль в Камбодже.

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