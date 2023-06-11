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  • Борис Виленский
    Канада горит... зверей жалко.Депутат Журавлев:...
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    так канадА прямые бандеровские потомки чему тут удивляться.удивляться надо зачем мы бандерам канадским помогалиДепутат Журавлев:...
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Губернатор Калужской области Шапша: в Жуковском районе около деревни Стрелковка утром упал беспилотник, ночью - в Медынском районе

Губернатор Калужской области Шапша: в Жуковском районе около деревни Стрелковка утром упал беспилотник, ночью - в Медынском районе

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в воскресенье, 11 июня,  сообщил о падении беспилотного летательного аппарата в Жуковском районе около деревни Стрелковка сегодня утром, а ночью - в лесу в Медынском районе.

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