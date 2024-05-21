В Петербурге привели в порядок более двух тысяч контейнеров для сбора отходов перед летним сезоном

Почти половину баков заменили на новые Невский экологический оператор (НЭО) и его подрядные организации провели масштабную работу, чтобы подготовить контейнеры для сбора бытовых отходов в Санкт-Петербурге, передает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).