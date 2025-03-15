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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мамбеталиев о 2:5 с «Амуром»: «Вышли вареные, неготовые. Многих ребят из «Барыса» не узнаю, не вижу движения и напора. Может, часовой пояс сказывается»

Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил в Хабаровске и завершился в пользу хозяев со счетом 5:2. – Как и предполагалось, вышли неготовые, вареные.

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