RFK Jr. Plans To Create A List Of Injuries Caused By COVID-19 Vaccines Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, Health officials are proposing a plan to clarify which COVID-19 vaccine side effects would be eligible for government financial compensation, according to a new notice.
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