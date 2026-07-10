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Zero Hedge

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RFK Jr. Plans To Create A List Of Injuries Caused By COVID-19 Vaccines

RFK Jr. Plans To Create A List Of Injuries Caused By COVID-19 Vaccines

RFK Jr. Plans To Create A List Of Injuries Caused By COVID-19 Vaccines Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, Health officials are proposing a plan to clarify which COVID-19 vaccine side effects would be eligible for government financial compensation, according to a new notice.

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