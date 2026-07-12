Сегодня, 12.07.2026г, ушел из жизни после продолжительной болезни Борисов Николай Степанович. Прощание состоится 13.
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Сегодня, 12.07.2026г, ушел из жизни после продолжительной болезни Борисов Николай Степанович. Прощание состоится 13.
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