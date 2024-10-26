Наоми Кэмпбелл отреагировала на гибель Лиама Пейна, с которым встречалась несколько месяцев

Покойный солист One Direction, будем честны, в последнее время нечасто попадал в заголовки. Тем не менее гибель Лиама Пейна потрясла не только поклонников культового бойз-бенда, но и тех, кто в юности по артистам не фанател.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии