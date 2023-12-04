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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макар пропустил матч с «Лос-Анджелесом» из-за травмы нижней части тела

Защитник «Колорадо» не сыграл против «Кингс» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ.  25-летний канадец получил травму в концовке матча с «Анахаймом» (3:4 Б).

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