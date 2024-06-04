Сенатор Савченко рассказал, чем займется после ухода из Совфеда

Решивший покинуть Совет Федерации член Комитета по бюджету и финансовым рынкам Евгений Савченко рассказал, что сосредоточится на научной и экспертной работе, чтобы предложить действенный механизм решения демографической проблемы России.
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