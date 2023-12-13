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«Прямым попаданием»: кадры уничтожения замаскированного орудия ВСУ под Артемовском

«Прямым попаданием»: кадры уничтожения замаскированного орудия ВСУ под Артемовском

Отдельное гвардейское соединение ВДВ России с Дальнего Востока, входящее в состав «Южной» группировки войск, ликвидировало с помощью «Ланцетов» два танка и замаскированное самоходно-артиллерийское орудие ВСУ на артемовском направлении.

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