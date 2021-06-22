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Эксперты обсудят инновации в проектировании и строительстве сетей

Эксперты обсудят инновации в проектировании и строительстве сетей

С 6 по 8 июля 2021 года в Санкт-Петербурге в конференц-зале отеля «Ренессанс Санкт-Петербург Балтик» состоится VIII международная научно-практическая конференция «Опоры и фундаменты для умных сетей: инновации в проектировании и строительстве».

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