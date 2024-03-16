Простой анализ крови может предсказать риск долгосрочных проблем с легкими, вызванных COVID-19

Это открытие может помочь врачам лучше персонализировать лечение для отдельных пациентов. Новое исследование UVA также снимает опасения по поводу того, что тяжелая форма COVID-19 может вызвать непрекращающееся рубцевание легких, сродни хроническому заболеванию легких, известному как идиопатический легочный фиброз, сообщают исследователи.
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