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Царьград

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Суд обязал Фургала выплатить 2 млн рублей дочери убитого бизнесмена

Суд обязал Фургала выплатить 2 млн рублей дочери убитого бизнесмена

Хабаровский краевой суд взыскал с Сергея Фургала 2 млн рублей в пользу дочери убитого в 2005 году предпринимателя.

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