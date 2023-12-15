Гукасян заявил о нераскрытии всего своего потенциала в бою с Рамиресом

Несмотря на победу над Джемини Рамиресом в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоялся в Челябинске 15 декабря, российский боксер, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян считает, что ему не удалось полностью раскрыть свой потенциал в поединке.
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