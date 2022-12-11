Генсек ООН привал превратить мировые конфликты в сотрудничество

Существующие в мире конфликты и напряженность должны быть превращены в многостороннее сотрудничество, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 11 декабря в своем послании к участникам международной конференции «Диалог — гарантия мира».
Существующие в мире конфликты и напряженность должны быть превращены в многостороннее сотрудничество, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 11 декабря в своем послании к участникам международной конференции «Диалог — гарантия мира».
Свежие комментарии