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Генсек ООН привал превратить мировые конфликты в сотрудничество

Генсек ООН привал превратить мировые конфликты в сотрудничество

Существующие в мире конфликты и напряженность должны быть превращены в многостороннее сотрудничество, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 11 декабря в своем послании к участникам международной конференции «Диалог — гарантия мира».

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