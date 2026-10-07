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Пронедра

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Священник рассказал, о чем просить и как правильно молиться Сергию Радонежскому

Священник рассказал, о чем просить и как правильно молиться Сергию Радонежскому

О чем просить Сергия Радонежского и как правильно ему молиться рассказал священник Федор Бородин. По словам протоиерея, обращение к преподобному не стоит сводить исключительно к просьбам о решении бытовых проблем.

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