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Царьград

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Сбой в "Яндекс Go" в Москве: тысячи жалоб на невозможность вызвать такси

Сбой в "Яндекс Go" в Москве: тысячи жалоб на невозможность вызвать такси

В Москве приложение "Яндекс Go" столкнулось с проблемами: пользователи не могут заказать такси. На сервисе Detector404 зафиксировано около 1,6 тысячи жалоб за час.

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