В США оправдали мужчину, отсидевшего за убийство почти 50 лет

71-летний американец, проведший в местах не столь отдалённых 48 лет, оправданТелеканалу NBC News стало известно, что американский суд отменил приговор 71-летнему мужчине, отсидевшему за убийство почти 50 лет.
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