Объем грузоперевозок по Восточному полигону к 2030 году составит 210 млн тонн

Провозная способность магистралей Восточного полигона к 2030 году составит 210 млн тонн. Об этом сообщил первый заместитель министра развития Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов в рамках ВЭФ-2024.
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