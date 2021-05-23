Слово и дело

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Юрист перечислил бесхозные вещи, которые нельзя забирать с улицы домой

Юрист перечислил бесхозные вещи, которые нельзя забирать с улицы домой

Подобное заявление прозвучало на фоне недавно разыгравшейся драмы. Житель Тульской области забрал себе бетонные бордюры, которые несколько месяцев валялись около подъезда, и этим перешел дорогу соседкам, которые имели свои планы на имущество.

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