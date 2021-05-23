Юрист перечислил бесхозные вещи, которые нельзя забирать с улицы домой

Подобное заявление прозвучало на фоне недавно разыгравшейся драмы. Житель Тульской области забрал себе бетонные бордюры, которые несколько месяцев валялись около подъезда, и этим перешел дорогу соседкам, которые имели свои планы на имущество.
Подобное заявление прозвучало на фоне недавно разыгравшейся драмы. Житель Тульской области забрал себе бетонные бордюры, которые несколько месяцев валялись около подъезда, и этим перешел дорогу соседкам, которые имели свои планы на имущество.
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