Дожди и похолодание: прогноз погоды на неделю в Уссурийске

Первая неделя сентября побаловала уссурийцев совершенно летней погодой. Однако, бабье лето чревато капризами, в том числе и синоптического характера.
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