Герхард Шредер считает, что Европа понесла значительные потери из-за конфликта с Россией. Прекращение многолетнего энергетического сотрудничества лишило благосостояния как Германию, так и ЕС, увеличив зависимость от СПГ из США.
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