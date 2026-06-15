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На «Госуслугах» запустили сервис для поступления на службу в МВД

На Едином портале госуслуг заработал сервис «Поступление на службу в органы внутренних дел РФ». Заявление о приёме на службу или на обучение в образовательных организациях МВД можно подать в электронном виде, дистанционно заполнив бланки документов и прикрепив дополнительные материалы.

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