На «Госуслугах» запустили сервис для поступления на службу в МВД

На Едином портале госуслуг заработал сервис «Поступление на службу в органы внутренних дел РФ». Заявление о приёме на службу или на обучение в образовательных организациях МВД можно подать в электронном виде, дистанционно заполнив бланки документов и прикрепив дополнительные материалы.