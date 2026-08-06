Грозовой апокалипсис с сильным ветром накроет Тульскую область

Жителей Тульской области предупредили о грозах и усилении ветра до 15 метров в секунду утром 6 августа, когда погдный экстрим закончится?Внезапный погодный экстрим пообещали утром 6 августа жителям Тульской области в областном главке МЧС.
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