Американские беспилотники трогать запрещено: Телефонный звонок, после которого русская ПВО впала в гипноз

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Комментарии
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М
ММ
Путин трусит сбивать беспилотники США! Других причин гибели наших мирных жителей от американских ракет нет!!!
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15 час.
А
Александр
Северные потоки можно, а хоуки нельзя. Что-то как-то. Вроде «друзей» типа Эрдогана с Вучичем.
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12 час.

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