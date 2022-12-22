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ВО: Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» метр за метром забирают позиции ВСУ в Артемовске

ВО: Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» метр за метром забирают позиции ВСУ в Артемовске

Штурмовые отряды российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" продолжают штурм Артемовска в составе российской армии, сообщает информационный портал "Военное обозрение", ссылаясь на данные Telegram-канала основателя этой ЧВК Евгения Пригожина.

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