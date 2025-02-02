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Глава парламента Крыма назвал способ вернуть Украине легитимность

Глава парламента Крыма назвал способ вернуть Украине легитимность

Сохранить Украине государственность и вернуть легитимность украинским властям может проведение учредительного съезда и принятие новой Конституции, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.

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