Глава парламента Крыма назвал способ вернуть Украине легитимность

Сохранить Украине государственность и вернуть легитимность украинским властям может проведение учредительного съезда и принятие новой Конституции, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.
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