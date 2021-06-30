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15 веселых кадров, доказывающих, что без кота и жизнь не та

Наши любимые питомцы вечно нас веселят. Они такие непредсказуемые, активные, жизнерадостные и милые. Перед вами кадры с котиками, которые зарядят позитивом! А местечко хозяину оставили Сладкая парочка Кайфует Когда забыл кошелек дома Когда не выспался Застукали на месте преступления Книголюб Со спины и не отличить Усатый помощник Продавец месяца Неподражаемые эмоции С любимой игрушкой Кот в костюм офисного работника Оба чистенькие Фото в стиле “Показалось”The post 15 веселых кадров, доказывающих, что без кота и жизнь не та first appeared on Мур ТВ.

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