Осуждённая за коррупцию экс-министр культуры Крыма попросила отправить ее на спецоперацию

К российским бывшим чиновникам, осужденным за коррупционные преступления и просящим отправить их на фронт для участия в специальной военной операции ВС РФ, добавились и отбывающие наказание экс-чиновницы.
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