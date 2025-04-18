В Чувашии полицейские проверили свыше 1 200 иностранных граждан и примерно столько же объектов их пребывания

В период с 10 по 11 и с 14 по 15 апреля текущего года в целях выявления и пресечения каналов незаконной миграции и нарушений миграционного законодательства на территории республики проведена операция «Нелегальный мигрант».
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