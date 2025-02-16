Житель Дагестана ограбил магазин и устроил перестрелку с полицейскими

В Дагестане местный житель устроил перестрелку с полицейскими. Инцидент произошел вчера вечером на въезде в село Хучни после того, как правоохранители остановили автомобиль преступника и попытались проверить его документы.
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