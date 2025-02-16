Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Ринат Ахметуллин
    Да пес с ними..посадят на кол и всего делов.«Нагнет» ли Трамп...
  • Vasilii Chitin
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Житель Дагестана ограбил магазин и устроил перестрелку с полицейскими

Житель Дагестана ограбил магазин и устроил перестрелку с полицейскими

В Дагестане местный житель устроил перестрелку с полицейскими. Инцидент произошел вчера вечером на въезде в село Хучни после того, как правоохранители остановили автомобиль преступника и попытались проверить его документы.

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