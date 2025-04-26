Россия впервые подтвердила участие солдат из КНДР в боях в Курской области

По словам Герасимова, военные «показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм»Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, докладывая президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области, заявил, что военные из Корейской Народно-Демократической Республики «в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, «оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки ВСУ».