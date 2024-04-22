А вы помните, какая сегодня дата? 22 апреля — День рождения Владимира Ленина ☝️☝️☝️ Владимир Ильич Ленин — одна из основополагающих политических фигур в двадцатых годах прошлого века.
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А вы помните, какая сегодня дата? 22 апреля — День рождения Владимира Ленина ☝️☝️☝️ Владимир Ильич Ленин — одна из основополагающих политических фигур в двадцатых годах прошлого века.