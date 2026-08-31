Депутат Рады: «Федоров заходил с голой ж…пой, а ушел долларовым миллиардером»

Оставленный экс-минситр обороны Михаил Федоров, выдающий теперь себя за борца с коррупцией, сказочно обогатился, став членом Зе-команды Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявила изгнанная из Зе-фракции депутат Верховной рады Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».