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Депутат Рады: «Федоров заходил с голой ж…пой, а ушел долларовым миллиардером»

Депутат Рады: «Федоров заходил с голой ж…пой, а ушел долларовым миллиардером»

Оставленный экс-минситр обороны Михаил Федоров, выдающий теперь себя за борца с коррупцией, сказочно обогатился, став членом Зе-команды Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявила изгнанная из Зе-фракции депутат Верховной рады Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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