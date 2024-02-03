«Мат теряет свой изначальный смысл»: доцент МГПУ — о психологической подоплёке бранных слов и способах борьбы с ними

3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. В интервью RT кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко объяснила, как в языке появились табуированные слова, использование которых мировые религии считают грехом, а светские власти многих стран карают штрафами.
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