«Мат теряет свой изначальный смысл»: доцент МГПУ — о психологической подоплёке бранных слов и способах борьбы с ними

3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. В интервью RT кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко объяснила, как в языке появились табуированные слова, использование которых мировые религии считают грехом, а светские власти многих стран карают штрафами.