Празднование Дня Военно-морского флота пройдет в Хабаровске

Празднование Дня Военно-морского флота состоится в Хабаровске 28 июля. На территории стадиона имени Ленина пройдут различные мероприятия, в том числе торжественный митинг, на котором выступят представители правительства, а также парад кораблей в акватории Амура.
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