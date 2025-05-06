Нина Хрущёва предала нас ещё в 1991 году. Желает России позора. Такая "советская" элита

А с какого перепугу эта крыса вдруг наша элита? Её россиянкой то можно называть с очень большим натягом.

АНГЕЛ АНГЕЛ

А кто сказал, что мировоззрение Бандеровцев меняется, если с детства их воспитывали ненавистью к России, православию, славянам. Достаточно вспомнить как Нина Кухарчук, жена Хрущева, чистая западно хохлушка, бандеровщина, стояла за тех кто входил в УПА, были бандеровцами, просила смягчения их отсидок и содержания, а потом чтобы их амнистировали и разрешили вернуться к своим семьям в хохлостан. А возврат хохлов прятающихся в европе, США, Канаде и т.д. военных преступников, полицаев и т.д. в хохлостан... Вся семейка иуды, предатели СССР, православия, славян....