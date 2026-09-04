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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Херта остановился на трассе в 1-й практике перед Гран-при Италии. Сессию прервали красным флагом

Резервный пилот « Кадиллака » Колтон Херта , заменивший Серхио Переса в 1-й практике перед Гран-при Италии, столкнулся с техническими проблемами и остановил болид на трассе.

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