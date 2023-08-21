Северное Медведково

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Собянин: Силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве

Собянин: Силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве

Глава города рассказал об утреннем происшествии Мэр Москвы Сергей Собянин разместил сообщение в своем официальном Telegram-канале, согласно которому беспилотный летательный аппарат, пытавшийся пролететь через российскую столицу, был ликвидирован.

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