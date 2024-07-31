Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 31 июля с 13.30 до 16.00 света не будет по следующим адресам: вышка Билайн МУП «Водстройсервис» Агросервис ИП Лобачёва ИП Горбунова Магазин Магиит на ул.
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 31 июля с 13.30 до 16.00 света не будет по следующим адресам: вышка Билайн МУП «Водстройсервис» Агросервис ИП Лобачёва ИП Горбунова Магазин Магиит на ул.